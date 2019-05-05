ترقية "أمونيوس وإنجيلوس" سكرتارية البابا تواضروس إلى رتبة القمصية

تمت بإيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، ترقية القس أمونيوس عادل والقس أنجيلوس إسحق الكاهنين بالإيبارشية وسكرتيري قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاحد، الي رتبة القمصية، وكذلك سيامة اثنين من الشمامسة في درجة الدياكونية.





جاء ذلك خلال قداس "الأحد الجديد" الذي أقيم صباح اليوم بكنيسة القديس مارمرقس بكرمة دمنهور والذي ترأسة مطران الإيبارشية نيافة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ودمنهور والخمس مدن الغربية، وعقب صلاة الصلح تمم نيافته رسامة القس أمونيوس عادل قمصًا على مذبح كنيسة السيدة العذراء مريم والملاك ميخائيل بالعشرة آلاف، والقس أنجيلوس أسحق قمصًا على مذبح كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بدمنهور.





وكذلك تمت سيامة الشماس لويس غالي دياكون باسم بولس والشماس رفعت عرندس دياكون باسم بطرس لخدمة كنيسة مارمرقس الرسول بكرمة دمنهور.



