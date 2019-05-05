رئيس جامعة سوهاج يتابع خطوات كلية الطب البشري لتجديد الاعتماد

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عقد اليوم الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج اجتماعاََ مع فريق إعداد الدراسة الذاتية لكلية الطب البشري، بحضور الدكتور مصطفي عبد الخالق عميد كلية الطب، الدكتور حسان النعماني وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أسامة رشاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، وذلك بقاعة مجلس الكلية بالحرم الجامعي.



وقال الدكتور أحمد عزيز أن الهدف من هذا الاجتماع مناقشة واستعراض ما تم تنفيذه في المعايير الاثني عشر الخاصة بإعداد الدراسة الذاتية الخاصة بكلية الطب البشري، وذلك في إطار الاستعداد للتقدم للهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد من أجل تجديد حصول الكلية علي الاعتماد.



وحث رئيس الجامعة خلال اللقاء فريق عمل الدراسة الذاتية علي الاجتهاد والتكاتف من أجل الحصول علي الاعتماد، مؤكدًا أن الجامعة حريصة علي توفير كل ما تحتاجه الكلية من متطلبات لتجديد الاعتماد.



وذكر الدكتور مصطفي عبد الخالق أنه تم مناقشة الوضع الراهن لتلك المعايير وآليات استكمال ما تم تنفيذه في الأيام القليلة القادمة استعدادًا لتقديم ملف الاعتماد للهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد في ٣٠ يونيو القادم.