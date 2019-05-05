اندلاع حريق هائل بعقار في مدينة دمياط الجديدة
الأحد 05/مايو/2019 - 04:50 م
هند الشيال
Advertisements
Advertisements
نشب حريق ضخم في الطابق الثالث من العقار رقم ٩ في عمارات الجنوب "المحتلة" بمدينة دمياط الجديدة، حيث فوجئ السكان باندلاع النيران وتصاعد الأدخنة.
وتم إخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماد النيران وتم الدفع بتشكيل من قوات الإطفاء.
وكما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق وتحرير محضر شرطي بالواقعة.
وكما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق وتحرير محضر شرطي بالواقعة.
Advertisements