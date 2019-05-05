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اندلاع حريق هائل بعقار في مدينة دمياط الجديدة

الأحد 05/مايو/2019 - 04:50 م
اندلاع حريق هائل بعقار في مدينة دمياط الجديدة
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هند الشيال
 
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نشب حريق ضخم في الطابق الثالث من العقار رقم ٩ في عمارات الجنوب "المحتلة" بمدينة دمياط الجديدة، حيث فوجئ السكان باندلاع النيران وتصاعد الأدخنة.

وتم إخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماد النيران وتم الدفع بتشكيل من قوات الإطفاء.

وكما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق وتحرير محضر شرطي بالواقعة.
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