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غدا.. الهلال أمام العين في "أبطال آسيا"

الأحد 05/مايو/2019 - 03:47 م
غدا.. الهلال أمام العين في أبطال آسيا
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الفجر السعودى
 
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تنطلق جولة جديدة من دور المجموعات بدوري أبطال آسياً غدا الإثنين، يبحث فيها الهلال إلى استعادة توازنه من جديد أمام العين الإماراتي، الذي يحاول الخروج من اللقاء بفوزه الأول في دور المجموعات.

ويعاني العين بشدة هذا الموسم وابتعد تمامًا عن صراع اللقب على الدوري المحليّ، كما بات على أعتاب الخروج المبكر من دوري الأبطال.

وحصد العين نقطتين فقط من 4 جولات، ويتذيل المجموعة الثالثة ويأتي الهلال في الصدارة برصيد 9 نقاط وسيضمن التأهل إذا فاز.

وتأثر العين بعدم الاستقرار الفني ورحيل مدربه زوران ماميتش إلى الهلال في منتصف الموسم، ولم يترك المدرب الجديد خوان كارلوس غاريدو البصمة المنتظرة.

وتعرّض الهلال لضربتين متتاليتين بالخسارة 0-5 أمام التعاون في قبل نهائي كأس الملك ليقرر إقالة ماميتش، ثم تكررت المعاناة بالهزيمة مع شاموسكا 0-2 أمام النادي ذاته ليترك النصر في صدارة الدوري بفارق نقطة واحدة قبل آخر جولتين.

وسيحاول الهلال ضمان الصعود إلى دور الـ16 في دوري الأبطال حتى ينصب تركيزه فقط على آخر مباراتين في الدوري المحلي أمام الإتفاق والشباب، خاصة أن الجولة الأخيرة في دوري الأبطال ستكون في ضيافة الدحيل صاحب المركز الثاني بسبع نقاط، والذي يواجه الاستقلال الإيراني ثالث الترتيب بأربع نقاط.

وإذا كان الهلال يريد حسم التأهّل مبكرًا، فإن منافسه المحلي الأهلي سيلعب مع السد يوم الإثنين، وسط صراع مثير على صدارة المجموعة الرابعة.
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