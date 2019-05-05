تويتر تفاجئ مستخدميها برموز تعبيرية جديدة لشهر رمضان

فاجئ موقع تويتر مستخدميه برموز تعبيرية جديدة بسبع لغات مختلفة وهي : العربية، والإنجليزية، والبهاسا، والإسبانية، والتركية، والهندية، والبنغالية، لشهر رمضان 2019.





فيمكن للمغردين إظهار الرموز التعبيرية لكوب من اللبن والمسبحة عند استخدام الوسوم العربية التالية: #إفطار، و#فطور، و#فطور_رمضان، و#إفطارًا_شهيًا، و#إفطار_رمضان، و#سحور، و#سحور_رمضان.





ويمكن استخدام الوسوم العربية التالية لإظهار الرمز التعبيري لفانوس رمضان: #فانوس، و#فانوس_رمضان، و#فوانيس_رمضان، و#فوانيس.





وأشار "تويتر" إلى أن التغريدات المتعلقة بشهر رمضان وصلت إلى أكثر من 10 ملايين تغريدة الشهر الماضي.





وعن الدول التي شهدت أكثر عدد من التغريدات عن رمضان هم المملكة العربية السعودية، ثم إندونيسيا، ثم ماليزيا، ثم مصر، ثم الولايات المتحدة الأمريكية.





كما غُرِّد باستخدام الرمز ﷺ (صلى الله عليه وسلم)، نحو 7 ملايين مرة الشهر الماضي، ومن بين الدول التي شهدت أكثر عدد من التغريدات باستخدام هذا الرمز: المملكة العربية السعودية، ثم مصر، ثم باكستان.





وقد كانت أكثر الوسوم المستخدمة عن رمضان: #Quran، و#رمضان، و#ﷺ، و#قرآن، و#Ramadan.