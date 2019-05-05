صفقة القرن في ريال مدريد

ما زال نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة مدربه زين الدين زيدان يصر على صفقة القرن خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشف موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني عن أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد حاول ضم نيمار نجم باريس سان جيرمان من سانتوس البرازيلي، قبل أن يفضل اللاعب الشاب حينها الأموال لينتقل إلى صفوف برشلونة.

وأشار إلى أن ريال مدريد حدد شرطين لإتمام صفقة اللاعب البرازيلي، أولهما تخفيض الراتب السنوي له، وثانيهما عدم دفع أكثر من 200 مليون يورو في هذه الصفقة.

ولفت إلى أن نيمار يتقاضى 37 مليون يورو صافية سنويا بالنادي الباريسي، وهو ما يفوق ميزانية ريال مدريد أما القيمة الإجمالية للصفقة فستبقى قيد التفاوض بين إدارة الناديين، خاصة أن هناك شرط جزائي في عقد نيمار (قالت تقارير إنه 170 مليون يورو)، يسمح برحيله بعد الموسم الثالث داخل صفوف حديقة الأمراء.

مفاجآت بالجملة في تشكيل ريال مدريد أمام فياريال

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه لمواجهة فياريال في إطار مباريات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا".

تشكيل ريال مدريد أمام فياريال

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: كارفاخال وفاييخو وفاران ومارسيلو

خط الوسط: كاسيميرو وكروس وفالفيردي

خط الهجوم : فاسكيز وماريانو وبراهيم دياز