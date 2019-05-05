ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"الفقي" يسلم إهداءات من مكتبة الإسكندرية لجامعة ليفربول البريطانية

الأحد 05/مايو/2019 - 03:44 م
الفقي يسلم إهداءات من مكتبة الإسكندرية لجامعة ليفربول البريطانية
اللقاء
Advertisements
طباعة
دينا حسن- محمد رجب
 
Advertisements
أكد الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الاسكندرية أهمية نشر الفكر الإسلامي المستنير، ومواجهة التطرف والإرهاب الذي يسيء إلي الإسلام، وتشجيع حوار الثقافات المبني على المعرفة والاحترام المتبادل والمساهمة في بناء الحضارة الإنسانية.
ولفت إلى الاهتمام الذي توليه المكتبة إلي نشر الأعمال الفكرية المهمة التي تعزز الوسطية والعقلانية، جاء ذلك أثناء الحفل الذي أقيم في لندن لتسليم جامعة ليفربول هوب أهداء مكتبة الإسكندرية لها المتمثل في عدد من الإصدارات المهمة في مجال الفكر الاسلامي.
 ومن جانبه أكد الدكتور يزيد سعيد أستاذ الدراسات الإسلامية، وممثل رئيس جامعة ليفربول هوب الذي تعذر وجوده لسفره خارج بريطانيا، أن الجامعة تعتبر هذا الاهداء خطوة مهمة علي طريق التعاون مع مكتبة الاسكندرية، مشيرًا إلى أن الدراسات الإسلامية لا تجد مساحة من الاهتمام في العديد من الجامعات خاصة شمال بريطانيا.
, يذكر أن الدكتور مصطفي الفقي قد ألقى محاضرة بجامعة ليفربول هوب في مارس من العام الماضي بدعوة من رئيس الجامعة البروفيسور جيرارد بيلي، الذي أعرب وعدد من كبار الأساتذة عن مساعي الجامعة لأنشاء قسم خاص في مكتبة الجامعة للدراسات الاسلامية، وقد وعد الفقي بمساهمة مكتبة الإسكندرية في ذلك ، وهو ما تحقق في هذا الأهداء.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
هيديرسفيلد تاون
-
x
15:00
-
مانشستر يونايتد
تشيلسي
-
x
15:00
-
واتفورد
آرسنال
-
x
17:30
-
برايتون
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
16:15
-
فياريال
هويسكا
-
x
20:45
-
فالنسيا
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
18:00
-
روما
نابولي
-
x
20:30
-
كالياري
الدوري الألماني
فرايبورج
-
x
15:30
-
فورتونا دوسلدورف
باير ليفركوزن
-
x
18:30
-
آينتراخت فرانكفورت
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
17:00
-
سانت إيتيان
ليون
-
x
21:00
-
ليل
الكونفدرالية الإفريقية
نهضة بركان
-
x
18:00
-
الصفاقسي
النجم الساحلي
-
x
21:00
-
الزمالك
كأس مصر
الإسماعيلي
-
x
17:00
-
الاتحاد السكندري
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
17:30
-
المصري
الأهلي
x
19:00
النجوم