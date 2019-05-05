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"الصحة" توجه عدة نصائح لمرضى السكري خلال شهر رمضان

الأحد 05/مايو/2019 - 03:44 م
الصحة توجه عدة نصائح لمرضى السكري خلال شهر رمضان
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الفجر السعودى
 
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وجّهت وزارة الصحة، عددًا من الإرشادات الصحية التي يجب على مرضى السكري اتباعها خلال شهر رمضان.

وأشارت وزارة الصحة عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته على حسابها في تويتر ضمن السلسلة التوعية لحملة #صم_بصحة، أنه يجب مراجعة الطبيب لمعرفة إمكانية الصيام بأمان وضبط الجرعات، وكذلك تناول الدواء بانتظام وفقًا للتعليمات الطبية، مع أهمية مواصلة النشاط البدني الخفيف إلى المتوسط وخاصة في المساء، وكذلك اختبار مستوى الجلكوز في الدم يوميًّا قبل وبعد ساعتين من الإفطار وقبل السحور وفي منتصف اليوم.

وطالبت مرضى السكري بالإكثار من شرب الماء بعد الإفطار، بالإضافة إلى الحرص على تقليل تناول الطعام الغني بالسكريات والدهون وتجنب الإفراط في تناول الطعام، وذلك عن طريق تقسيم الإفطار إلى عدة وجبات.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلًا للجهود التي تقوم بها (الصحة) للحفاظ على صحة وسلامة الصائمين، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على إتباع السلوكيات السليمة.
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