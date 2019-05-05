تعرف على مواصفات هاتف "آيفون XR2" المنتظر

تستعد شركة أبل للكشف عن هاتف "آيفون XR2" المنتظر، في سبتمبر المقبل.





ووفقا للتسريبات، يتضمن هاتف "آيفون XR2" تحديثات نوعية في كاميرات الهاتف، بالإضافة إلى سرعة شحن كبيرة، وفق ما ذكرته مجلة "فوربس" الأمريكية.





كما أن هاتف "آيفون XR2" سيأتي بكاميرا خلفية مزدوجة العدسات بسعر يمكن أن يصل إلى 700 دولار أمريكي، وسيتم دعمها بتقنية "الصور الذكية" فائقة الجودة التي تدعم تقنيات "الذكاء الصناعي"، والتي تدعم أيضا تقنيات "الواقع المعزز".





وستحتوي علبة "آيفون" المرتقب على شاحن جديد سيكون أكثر سرعة مدعوم بوصلة "يو إس بي سي" جديدة، وفقًا لعدد من الصور المسربة للشاحن الجديد.





كما تعود تقنية "بصمة الأصبع" إلى هاتف "آيفون XR2" الجديد، والتي ستعمل على مسح بصمة الأصبع في أي موقع من الشاشة اللمسية للهاتف.



