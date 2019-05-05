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إقبال كبير على شراء احتياجات رمضان فى العاصمة المقدسة

الأحد 05/مايو/2019 - 03:36 م
إقبال كبير على شراء احتياجات رمضان فى العاصمة المقدسة
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الفجر السعودى
 
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شهدت أسواق العاصمة المقدسة إقبالاً كبيراً على شراء احتياجات رمضان، حيث بدأ المواطنون والمقيمون مع قرب حلول الشهر الفضيل كعادتهم كل عام في شراء المستلزمات والمواد الغذائية بمختلف أنواعها، إضافة إلى بعض السلع الموسمية التي يكثر الطلب عليها في هذا الشهر من البقوليات والتوابل والسكر والحليب والزيوت والدقيق والشوربة وجميع أنواع العصيرات.


وعلى رغم من الاستعدادات المبكرة لاستقبال شهر رمضان المبارك في سد احتياجات الأسر من شراء المواد الغذائية والاستهلاكية، إلا أنه لا يزال الإقبال مستمرًا في أسواق مكة فهي تعيش حركة شرائية كبيرة هذه الأيام، وسجلت أسعار المواد الغذائية ومستلزمات شهر رمضان المبارك ارتفاعات متفاوتة في أسعار المواشي والخضروات لكن معظمها في متناول الجميع.
وتفاوتت الأسعار بين سلعة وأخرى من مواد غذائية وأواني منزلية وأدوات تنظيف وغيرها من السلع المتوفرة في أسواق العاصمة المقدسة، وبرز من السلع المطلوبة بكثرة في مكة المكرمة اللحوم حيث سجل شراء المواشي أعلى نسبة إقبال من بين المنتجات المعروضة في الأسواق.


وأوضح المواطن عادل الحربي "تاجر أغنام" أن ارتفاع أسعار اللحوم يستمر في ارتفاعه بشكل متدرج حتى عيد الأضحى المبارك، مبينًا أن الارتفاع يعود إلى الطلب على أنواع معينة من الأغنام كما في أسعار الخروف «الحري» الذي يتراوح سعره ما بين 900 ريال إلى 1300 ريال بحسب عمر الخروف ووزنه. وسعر «السواكني» من 700 ريال إلي 1000 ريال.


ومن جهته أفاد المواطن صالح بن سويلم الصليمي أحد رواد أسواق المواشي في مكة أنه مع قرب دخول شهر رمضان المبارك تبدأ أسعار المواشي في الارتفاع لكن مع وفرة العرض تقل الأسعار، في حين تحدث المواطن جمال السليماني عن أسعار السلع والمنتجات الغذائية، مبينًا أنها تتفاوت بين المراكز الكبيرة والمحلات التجارية الصغيرة لكنها في المجمل متوسطة الأسعار.


ورأى المواطن خالد القرشي أن الحركة الشرائية في أسواق مكة المكرمة نشطة، داعيًا الجميع إلى شراء ما يحتاجونه من المنتجات خلال شهر رمضان المبارك بالشكل المعقول الذي يغطي فترة استهلاك الفرد والأسرة.
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