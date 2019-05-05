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محافظة الجيزة: نقل 5 مصابين إثر سقوط سيارة لمستشفى إمبابة العام والعجوزة

الأحد 05/مايو/2019 - 03:34 م
محافظة الجيزة: نقل 5 مصابين إثر سقوط سيارة لمستشفى إمبابة العام والعجوزة
اللواء أحمد راشد - أرشيفية
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إسماعيل منطاوي
 
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يتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تداعيات سقوط سيارة نقل من أعلى كوبري ناهيا، على وحدة مرور العجوزة، والتي أسفرت عن وفاة سيدة وإصابة 5 مواطنين.

وتم نقل 3 من المصابين لمستشفى إمبابة العام، إضافة إلى نقل مصابين آخرين من وحدة مرور العجوزة؛ لمستشفى الشرطة بالعجوزة، وهما الرائد إسلام الضبع، والمهندس عبد الله مجدي، مهندس الفحص بالوحدة.

ووجه محافظ الجيزة بتقديم الرعاية الطبية اللازمة إلى المصابين حتى اكتمال شفائهم. 

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