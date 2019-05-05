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"الأطباء" تخاطب المسئولين عن الصحة للتصدي لمحاولات التعدي على المهنة

الأحد 05/مايو/2019 - 03:33 م
الأطباء تخاطب المسئولين عن الصحة للتصدي لمحاولات التعدي على المهنة
نقابة الأطباء - أرشيفية
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منى صموئيل
 
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خاطبت نقابة الأطباء، المسئولين عن الصحة والتعليم والبحث العلمي، في مصر، ووزارة التضامن الاجتماعي؛ لوقف تعدٍ جديد وقع على مهنة الطب قام به بعض المعالجين الطبيعيين، وذلك بتأسيس جمعية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، تحاول التدخل في مجال التشخيص الكهربائي، بل وإقامة ورش عمل طبية ودعوة أساتذة من الخارج لإلقاء محاضرات فيها.

وأضافت نقابة الأطباء، أن ذلك يعد خلطاً واعتداء على مهنة الطب يستوجب المواجهة والايقاف الفوري حماية للمهنة وللمريض المصري.

"الأطباء" تخاطب المسئولين عن الصحة للتصدي لمحاولات التعدي على المهنة
"الأطباء" تخاطب المسئولين عن الصحة للتصدي لمحاولات التعدي على المهنة
"الأطباء" تخاطب المسئولين عن الصحة للتصدي لمحاولات التعدي على المهنة
"الأطباء" تخاطب المسئولين عن الصحة للتصدي لمحاولات التعدي على المهنة
"الأطباء" تخاطب المسئولين عن الصحة للتصدي لمحاولات التعدي على المهنة
"الأطباء" تخاطب المسئولين عن الصحة للتصدي لمحاولات التعدي على المهنة
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