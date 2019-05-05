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بين ماتش: مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال بث مباشر | كورة لايف ماتش ريال مدريد اليوم مباشر في الدوري الإسباني

الأحد 05/مايو/2019 - 03:30 م
بين ماتش: مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال بث مباشر | كورة لايف ماتش ريال مدريد اليوم مباشر في الدوري الإسباني
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مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال ، يلتقي فريقي ريال مدريد وفياريال ضمن الدور الثاني من بطولة الدوري الإسباني الممتاز 2019، الملكي في مواجهة جديدة من أجل حصد ثلاث نقاط هامة للغاية في مشواره بالدوري الإسباني، والذي قارب علي النهاية في موسم فاشل تقريباً من جميع النواحي، فهل ينجح الفريق في حصد الثلاث نقاط من المنافس، القوي، أم سيكون لديه تعثر جديد ضد الغريم، خصوصا في ظل التعثرات التي لم يسلم لها الفريق في الفترة الأخيرة، ولم ينجح في الإستفاقة بشكل كبير، بينما تطمح الغواصات الصفراء في الإنتصار وتحقيق نتيجة طيبة ضد الملكي، وكان لقاء الدور الأول مثير للغاية وإنتهي بهدفين مقابل هدفين.

تنطلق المواجهة بين فريقي ريال مدريد وفياريال في تمام الساعة 17:15 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 16:15 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 3 ويعلق علي اللقاء حفيظ دراجي..

نحن في جول العرب، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال مباشر في لقاء اليوم الأحد 5 / مايو / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم أخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال مباشر
ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي ريال مدريد وفياريال مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل عرب نيوز، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

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