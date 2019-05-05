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السعودية تعفي سجناء الوافدين من الغرامات حتى 500 ألف ريال بمناسبة رمضان

الأحد 05/مايو/2019 - 03:19 م
السعودية تعفي سجناء الوافدين من الغرامات حتى 500 ألف ريال بمناسبة رمضان
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نيفين سمير
 
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نقلت صحيفة محلية، اليوم الأحد عن مصادر لها، أن تعليمات العفو السنوي في شهر رمضان، تتضمن شطب نصف المدة في عدد من الجرائم وفق التصنيف المحدد في قواعد العفو.

وأشارت إلى أنه من كانت عقوبة الغرامة الصادرة بحقهم أكثر من ذلك وقرروا عجزهم عن التسديد يحالون إلى المحكمة المختصة مباشرة مع ممثل بيت المال للنظر في ثبوت إعسارهم شرعاً.

وتابعت: "من يثبت إعساره منهم يعامل وفق نظام استبدال الغرامة بالحبس ومن ثم يتم إبعاده".

ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة المحامين في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم (تراحم)، أشرف السراج، أن اللجنة باشرت منذ رمضان الماضي وإلى رمضان الحالي ملفات 50 سجيناً وسجينة من خلال الترافع المجاني عنهم ودعمهم قانونياً أمام المحاكم.

وأكد السراج أن اللجنة مهتمة بمراجعة قواعد واشتراطات العفو الذي يبدأ تطبيقه عادة ليلة دخول شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى أن رئيس اللجنة المستشار أحمد الحمدان اجتمع أخيراً بمسؤولي الأقسام كافة للإسهام في إطلاق سراح أكبر عدد من السجناء المعسرين.

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