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عاجل.. "السيسي" يكلف بالإفراج عن جميع الغارمات بالسجون المصرية

الأحد 05/مايو/2019 - 03:31 م
عاجل.. السيسي يكلف بالإفراج عن جميع الغارمات بالسجون المصرية
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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هدى عبدالرازق
 
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أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، أنه تم الإفراج عن مجموعة من الغارمين شملت كافة الغارمات بالسجون المصرية، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونظمت وزاره الداخلية، صباح اليوم الأحد، احتفالا  لتوزيع مساعدات عينية على أسر السجناء والمفرج عنهم بمنطقة اتحاد الشرطة الرياضي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. 

وشارك في الحضور مساعد وزير الداخلية لقطاع الرعاية الاجتماعية، ومدير شرطة الرعاية اللاحقة وممثلي الجمعيات الخيرية و مصر الخير وبنك الطعام .

وخلال الفعاليات تم توزيع ثلاجات وغسالات وماكينات خياطة، وسلع غذائية على أسر السجناء والمفرج عنهم. 

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتعميق جسور التواصل الاجتماعي مع كافة طوائف الشعب المصري  وتخفيف الأعباء عن الأسر السجناء والمفرج عنهم فى إطار مفهوم الفلسفة العقابية الحديثة.
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