عاجل.. "السيسي" يكلف بالإفراج عن جميع الغارمات بالسجون المصرية

ونظمت وزاره الداخلية، صباح اليوم الأحد، احتفالا لتوزيع مساعدات عينية على أسر السجناء والمفرج عنهم بمنطقة اتحاد الشرطة الرياضي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.





وشارك في الحضور مساعد وزير الداخلية لقطاع الرعاية الاجتماعية، ومدير شرطة الرعاية اللاحقة وممثلي الجمعيات الخيرية و مصر الخير وبنك الطعام .





وخلال الفعاليات تم توزيع ثلاجات وغسالات وماكينات خياطة، وسلع غذائية على أسر السجناء والمفرج عنهم.



