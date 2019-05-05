الثلاثاء أول رمضان فى أستراليا وبروناي
الأحد 05/مايو/2019 - 03:28 م
الفجر السعودى
Advertisements
Advertisements
أعلنت سلطنة بروناي عدم ثبوت رؤية هلال رمضان اليوم الأحد، وعليه يكون يوم الثلاثاء 7 مايو هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
كما أكدت هيئة المراقبة في أستراليا عدم ثبوت رؤية هلال رمضان اليوم الأحد في أي مكان من أستراليا، وعليه تعلن أن الثلاثاء 7 مايو هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
بينما أعلن مركز الفلك الدولي اليوم، فقد أعلنت ماليزيا أن الاثنين 6 مايو هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
Advertisements
المزيد عن: رؤية هلال رمضان بروناى اول رمضان استراليا اخبار
- عاجل.. 6 دول عربية تعلن أول أيام رمضان السبت المقبل
- 7 دول عربية تحتفل بعيد الفطر الأحد.. وسلطنة عمان خارج القائمة
- عاجل.. دار الإفتاء تعلن موعد أول أيام شهر رمضان المبارك
- بعد استحالة رؤية الهلال.. الإفتاء تعلن الخميس المقبل غرة رمضان
- عاجل.. البحوث الفلكية تعلن موعد أول أيام شهر رمضان المبارك
- العراق تعلن يوم الاثنين اول ايام شهر رمضان