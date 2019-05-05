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الثلاثاء أول رمضان فى أستراليا وبروناي

الأحد 05/مايو/2019 - 03:28 م
الثلاثاء أول رمضان فى أستراليا وبروناي
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الفجر السعودى
 
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أعلنت سلطنة بروناي عدم ثبوت رؤية هلال رمضان اليوم الأحد، وعليه يكون يوم الثلاثاء 7 مايو هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

كما أكدت هيئة المراقبة في أستراليا عدم ثبوت رؤية هلال رمضان اليوم الأحد في أي مكان من أستراليا، وعليه تعلن أن الثلاثاء 7 مايو هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

بينما أعلن مركز الفلك الدولي اليوم، فقد أعلنت ماليزيا أن الاثنين 6 مايو هو أول أيام شهر رمضان المبارك.


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