الثلاثاء أول رمضان فى أستراليا وبروناي

أعلنت سلطنة بروناي عدم ثبوت رؤية هلال رمضان اليوم الأحد، وعليه يكون يوم الثلاثاء 7 مايو هو أول أيام شهر رمضان المبارك.





كما أكدت هيئة المراقبة في أستراليا عدم ثبوت رؤية هلال رمضان اليوم الأحد في أي مكان من أستراليا، وعليه تعلن أن الثلاثاء 7 مايو هو أول أيام شهر رمضان المبارك.





بينما أعلن مركز الفلك الدولي اليوم، فقد أعلنت ماليزيا أن الاثنين 6 مايو هو أول أيام شهر رمضان المبارك.







