ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار فانى بالهند لـ 16 قتيلا

الأحد 05/مايو/2019 - 03:25 م
ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار فانى بالهند لـ 16 قتيلا
إعصار فانى - أرشيفية
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار "فانى"، الذى ضرب ولاية "أوديشا" شرقى الهند، إلى 16 قتيلا على الأقل.

 

وذكرت قناة (أنديا تى فى) الهندية، اليوم الأحد، أنه من المقرر أن يتفقد رئيس الوزراء ناريندرا مودى المناطق المتضررة غدا الاثنين، بينما بدأت الحكومة الهندية على الفور أعمال إعادة الإعمار بآلاف القرى التى دمرت.

 

يذكر أن إعصار "فانى" يعد الأقوى فى الهند منذ 5 سنوات، فيما تشهد منطقة خليج البنغال موسم الأعاصير المدارية فى الفترة ما بين شهر أبريل وحتى ديسمبر من كل عام.

 

Advertisements
المزيد عن: الهند ارتفاع عدد الضحايا إعصار فانى 16 قتيل 13 قتيل
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
هيديرسفيلد تاون
-
x
15:00
-
مانشستر يونايتد
تشيلسي
-
x
15:00
-
واتفورد
آرسنال
-
x
17:30
-
برايتون
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
16:15
-
فياريال
هويسكا
-
x
20:45
-
فالنسيا
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
18:00
-
روما
نابولي
-
x
20:30
-
كالياري
الدوري الألماني
فرايبورج
-
x
15:30
-
فورتونا دوسلدورف
باير ليفركوزن
-
x
18:30
-
آينتراخت فرانكفورت
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
17:00
-
سانت إيتيان
ليون
-
x
21:00
-
ليل
الكونفدرالية الإفريقية
نهضة بركان
-
x
18:00
-
الصفاقسي
النجم الساحلي
-
x
21:00
-
الزمالك
كأس مصر
الإسماعيلي
-
x
17:00
-
الاتحاد السكندري
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
17:30
-
المصري
الأهلي
x
19:00
النجوم