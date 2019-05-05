إطلاق نار على ممرضة في مستوصف بـ"ضمد جازان" بسبب خلاف عائلي
الأحد 05/مايو/2019 - 03:24 م
الفجر السعودى
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تعرضت ممرضة بمستوصف في محافظة ضمد في منطقة جازان لثلاث طلقات نارية في المستوصف من قبل أحد أقاربها، فيما نقلت الممرضة للمستشفى لتلقي العلاج بمستشفى محافظة ضمد، وباشرت الجهات الأمنية الواقعة.
وأوضحت مصادر صحفية أن الجاني هو قريب لها، ولم تحدد المصادر صلة القرابة، فيما أشارت مصادر طبية إلى أن حالتها الصحية مستقرة وهي تتلقى العناية الطبية.
وكشفت معلومات أولية أن الجريمة وقعت على خلفية خلافات عائلية بين الجاني والمجني عليها.
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