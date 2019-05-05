أبرزها "طريق تحيا مصر .. وأنفاق قناة السويس".. مشروعات افتتحها "السيسي" اليوم

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، فعاليات افتتاح عدد من المشروعات القومية التنموية، والتقط الرئيس صورة تذكارية مع عدد من العاملين بالمشروعات القومية بسيناء والإسماعيلية التي تم افتتاحها اليوم، من أمام أنفاق تحيا مصر.

افتتاح نادي الإسماعيلي الاجتماعي

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر خاصية "الفيديو كونفراس" نادي الإسماعيلي الاجتماعي، وذلك خلال افتتاحه عددًا من المشروعات القومية بسيناء والإسماعيلية.

السيسي يفتتح طريق "الإسماعيلية - العوجة"

وافتتح الرئيس، عبر خاصية الفيديو كونفراس المرحلة الأولى من طريق "الإسماعيلية – العوجة" وذلك خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية بسيناء والإسماعيلية.

افتتاح كباري مزلقان نفيشة

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر خاصية "الفيديو كونفراس" كباري مزلقان نفيشة، وذلك خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية بسيناء والإسماعيلية.

السيسي يفتتح طريق "تحيا مصر"

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر خاصية "الفيديو كونفراس" كوبري وطريق "تحيا مصر" بين الإسماعيلية وبورسعيد، وذلك خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية بسيناء والإسماعيلية.

افتتاح كوبري الجيش

كما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر خاصية "الفيديو كونفراس" كوبري الجيش، وذلك خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية بسيناء والإسماعيلية.

السيسي يفتتح محطة ترشيح مياه مدينة الإسماعيلية الجديدة

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر خاصية "الفيديو كونفراس" محطة ترشيح مياه بمدينة الإسماعيلية الجديدة بطاقة 70 ألف متر، وذلك خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية بسيناء والإسماعيلية.

افتتاح كوبري الشهيد بالإسماعيلية

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر خاصية "الفيديو كونفراس" كوبري الشهيد اللواء طه زكي عبدالله بسرابيوم بالإسماعيلية، وذلك خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية بسيناء والإسماعيلية.

نجل "الشبراوي" يفتتح كوبري الشهيد بالسويس

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر خاصية "الفيديو كونفراس" كوبري الشهيد أحمد عمر الشبراوي بمنطقة الشط بالسويس، وذلك خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية بسيناء والإسماعيلية، وقد شاركت أسرة الشهيد في افتتاح الكوبري، وارتدى نجله الزي العسكري.

السيسي يفتتح أنفاق تحيا مصر

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجولة لافتتاح أنفاق تحيا مصر، وعدد من المشروعات الأخرى، بسيناء والإسماعيلية.

وقال الرئيس، إن المشروعات التنموية التي تنفذ في إقليم قناة السويس حتى 30 يونيو 2020، تصل تكلفتها إلى 800 مليار جنيه.