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"كسور وتهشم بالجمجمة".. استعجال تقرير الطب الشرعي في انتحار الخادمة الإندونيسية

الأحد 05/مايو/2019 - 03:23 م
كسور وتهشم بالجمجمة.. استعجال تقرير الطب الشرعي في انتحار الخادمة الإندونيسية
أرشيفية
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إيريني صفوت
 
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استعجلت نيابة الدقي، بشمال الجيزة، تقرير الطب الشرعي، بشأن تشريح جثة الخادمة الإندونيسية، التي سقطت من شرفة الطابق الـ13 المنتحرة، بمنطقة الدقي، وذلك لبيان أسباب الوفاة.

وأخطرت نيابة الدقي، بشمال الجيزة، السفارة الإندونيسية في القاهرة، بواقعة انتحار الخادمة الإندونيسية وتدعى"ن" وتبلغ من العمر 34 عامًا، وقد سقطت من شرفة بالطابق ال13 منتحره بمنطقة الدقي، وذلك تمهيدًا لاستلام جثمان الخادمة ليغادر البلاد، بعدما أمرت النيابة بتشريح الجثمان

وأفادت تحقيقات نيابة الدقى في الجيزة، بأنه لا توجد شبهة جنائية وراء واقعة قفز خادمة إندونيسية عمرها 34عامًا، من الطابق الـ13 في منطقة الدقي.

وتبين من مناظرة الجثة، أنها لفتاة في العقد الثالث ترتدي كامل ملابسها، وبها تهشم بالجمجمة، مع كسور بالساقين، وكدمات وسحجات في مناطق متفرقة من الجسد

واستمعت النيابة لأقوال صاحبة الشقة وتدعى "ب"،التي قفزت منها الخادمة الإندونيسية، قالت إنها لم تسئ معاملة السيدة الإندونيسية طوال 3 سنوات مدة عملها لديها حيث عملت لدينا منذ عام 2016، مضيفة فوجئت بسقوطها من "المنور": وعلى الفور"ناديت حارس العقار للاستنجاد به"، مستكمله أنها لم تتشاجر مع الخادمة يوم الواقعة.

وأفادت تحقيقات نيابة الدقى في الجيزة، بأنه لا توجد شبهة جنائية وراء واقعة قفز خادمة إندونيسية عمرها 34عامًا، من الطابق الـ13 في منطقة الدقي.

كشفت التحريات الأولية التى أجراها المقدم هانى الحسيني، رئيس مباحث الدقي، ومعاونه النقيب مصطفى حجران معاون المباحث، أن عدم وجود أي شبهة جنائية بواقعة انتحار خادمة أندونيسية من الطابق الـ 13 بأحد العقارات بشارع مصدق بمنطقة الدقي بالجيزة، وأن دافع الانتحار وراء سقوط الخادمة من الشقة.

ورد بلاغ إلى قسم شرطة الدقي، يفيد سقوط خادمة في العقد الثالث من عمرها من أحد العقارات، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.
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