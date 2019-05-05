هيئة السياحة تصدر تراخيص لـ5 متاحف جديدة في الرياض

‏‫رخصت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة الرياض، لخمسة متاحف تراثية جديدة في المنطقة، لتنضم إلى قائمة المتاحف الخاصة المرخصة من قبل الهيئة في منطقة الرياض والتي تضم حالياً ما يقارب 50 متحفاً تتوزع على عدد من مدن ومحافظات المنطقة.





وسلمت الهيئة التراخيص لأصحاب المتاحف الجديدة وهي، متحف الماجد التراثي ‏بروضة سدير بمحافظة المجمعة، متحف خالد الرضيان التراثي بالرياض، ومتحف القرارة في الدوادمي، إضافة إلى متحفين ملاكهما سيدات سعوديات، متحف رواق التراث في الرياض، ومتحف موضي العصيمي بمحافظة الدوادمي.





من جانبه، أوضح مدير إدارة التراث الوطني في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض الدكتور عجب العتيبي، أن منطقة الرياض باتت الأولى في عدد المتاحف الخاصة المرخصة من قبل الهيئة بين مناطق المملكة، مبيناً أن عدد المتاحف الخاصة بمنطقة الرياض يقارب 50 متحفاً مرخصاً من قبل الهيئة، إضافة إلى المتاحف الحكومية الأخرى والتي تتنوع في معروضاتها ومحتوياتها لتشمل المقتنيات الأثرية والتراثية والشعبية، مؤكداً على الدور الكبير لسياحة الرياض والشركاء من الجهات الحكومية والخاصة في دعم المتاحف الخاصة بالمنطقة وتسويقها.





وقال: "تشارك المتاحف الخاصة في الاحتفال بالأعياد الرسمية وفي المناسبات الوطنية، والإجازات الرسمية واليوم العالمي للمتاحف، حيث تستقبل الزوار من المواطنين والمقيمين وطلاب المدارس وضيوف الدول من الدول الأجنبية، وذلك من خلال إقامة العديد من الفعاليات الثقافية والعروض التراثية".





وأفاد "العتيبي" أن فرع هيئة السياحة بمنطقة الرياض يقدم الدعم اللازم لملاك المتاحف الخاصة من خلال الرحلات السياحية ومتابعة تطوير العروض المتحفية وطباعة النشرات التسويقية بجانب التعريف والتسويق لهذه المتاحف وإدراجها على قائمة المسارات السياحية المعتمدة في المنطقة، وكذلك تضمينها في التطبيق الإلكتروني الخاص بالتعريف بالمواقع الأثرية والسياحية في منطقة الرياض، ووضع اللوحات التعريفية على الطرق العامة المؤدية إليها، مشيراً إلى أن المتاحف الخاصة تلعب دوراً بارزاً في خدمة وتثقيف المجتمع بكل شرائحه بآثار وتراث المملكة وهويتها الثقافية والحضارية، كما أنها مصدر مهم من مصادر العلم والثقافة والترفيه وكذلك الجذب السياحي، مقدماً الشكر لملاك المتاحف الخاصة بالمنطقة على إسهامهم بدور بارز في حفظ المقتنيات التراثية ومنع اندثارها.





وأضاف: "يأتي اهتمام سياحة الرياض بالمتاحف الخاصة في إطار اهتمام الدولة -حفظها الله– بالتراث الوطني، حيث تسعى الهيئة إلى تطويرها، وتقدم الكثير من الدعم الفني وترميم القطع الأثرية ودعم أنشطتها، وأيضاً عمل دورات متخصصة لتأهيل أصحاب المتاحف، ومساعدتهم في تسجيل وتوثيق محتويات متاحفهم، وغيرها من الجوانب".





وتزخر منطقة الرياض بالعديد من المتاحف الخاصة، التي تهتم بالتراث وتاريخ الأجداد، وتحرص على أن تورث هذه الثقافة للأجيال القادمة من أبناء الوطن، ومن أهم هذه المتاحف: متحف الحمدان التراثي بالرياض، متحف التميم بالأفلاج، متحف حمد السالم في مركز أشيقر، متحف الصادرية التراثي بوادي الدواسر، متحف الدلم عبق التاريخ في الخرج، متحف جارالله العضيب للتراث الشعبي في الرياض، متحف ديار العز بالمزاحمية، ومتحف عبدالرحمن الضويحي للتراث الشعبي بالزلفي.