"الطيران المدني": 74% نسبة رضا المسافرين بأربعة مطارات

‏أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن إحصائية شهر أبريل الماضي لمستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات في كل من: مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.





وبحسب إحصائية الهيئة لشهر أبريل وشارك فيها أكثر من 500 ألف مسافر، وصلت نسبة رضا المسافرين إلى 74%، وهي ذات النسبة لشهر مارس الماضي.





وسجل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ارتفاعاً في نسبة رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة بــ 79% مقارنة بشهر مارس الماضي والتي كانت 78%، في حين سجل كل من مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة خلال شهر أبريل 75% و58% نسبة رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة، وهي ذات النسبة لشهر مارس الماضي، بينما انخفضت نسبة الرضا في مطار الملك فهد الدولي بالدمام إلى 77% مقارنة بالشهر الماضي والتي كانت 78%.





يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بالإدارة العامة للجودة وحماية العملاء، تقوم بجولات ميدانية بشكل دوري في المطارات، وإعداد تقارير عن مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات، وتحليل المعلومات التي ترد عبر استطلاعات الرأي التي تقوم بها الإدارة وأدوات التقييم عالية الموثوقية بهدف العمل على تحسين وتطوير تلك الخدمات المقدمة للمسافرين ومرتادي مطارات المملكة.





وتُصدر هيئة الطيران المدني تقارير شهرية لمستوى رضا المسافرين للخدمات المقدمة في المطارات، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات في المطارات والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل أفضل، وذلك بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة خدمات المسافرين وتحسين جودة تلك الخدمات المقدمة، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030م لتحقيق أعلى الدرجات في جودة الخدمات.