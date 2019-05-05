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شرطة الرياض تنهي استعداداتها لشهر رمضان بخطة أمنية متكاملة

الأحد 05/مايو/2019 - 02:19 م
شرطة الرياض تنهي استعداداتها لشهر رمضان بخطة أمنية متكاملة
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الفجر السعودى
 
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بناءً على توجيهات أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وسمو نائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أنهت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض استعداداتها لشهر رمضان المبارك، باعتماد خطة أمنية متكاملة، تحدد آلية العمل وفقاً للأدوار والمهام الأمنية المنوطة بكلٍ من مراكز الشرط ودوريات الأمن وفرق المرور وقوة المهمات والواجبات الخاصة وإدارة التحريات والبحث الجنائي اشتملت على مدينة الرياض والمحافظات التابعة لها.

تتمثل في تعزيز الوجود الأمني والميداني لتوفير الراحة والطمأنينة للمواطنين والمقيمين لأداء الشعائر في المساجد والجوامع بكل يسر وسهولة، إضافةً إلى رصد المواقع المحتملة لمكافحة الجريمة ومنع وقوعها، والتي قد يستغلها ضعاف النفوس للتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وحول الأسواق والمجمعات التجارية لمكافحة التسول والظواهر السلبية، وتكثيف الجهود في أوقات الذروة وأوقات السحر وتنظيم الحركة المرورية والحرص على تطبيق قواعد وأنظمة السلامة لمرتادي الطرق العامة والفرعية.

الجدير بالذكر أنه سيتم البدء في تنفيذ الخطة اعتباراً من اليوم الأول من الشهر الكريم حتى السادس من شهر شوال، لتشتمل على مصليات العيد والحدائق العامة والمتنزهات.
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