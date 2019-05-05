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تشيلسي بتشكيل هجومي أمام واتفورد

الأحد 05/مايو/2019 - 02:18 م
تشيلسي بتشكيل هجومي أمام واتفورد
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أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي التشكيلة الأساسية لمواجهة فريق واتفورد مساء اليوم ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين ببطولة الدوري.
 
جاءت تشكيلة تشيلسي الرسمية كالتالي:
 
حراسة المرمي: كيبا
 
خط الدفاع: ازبليكويتا، لويز، كريستنسن، ألونسو
 
خط الوسط: كانتي، جورجينيو، كوفاسيتش
 
خط الهجوم: بيدرو، هيجواين، هازارد
 
ويدخل تشيلسي لقاء اليوم أمام جماهيره في ملعب ستامفورد بريدج من أجل حصد النقاط الثلاثة في محاولة لتصحيح الأوضاع في آخر مباراتين بالدوري.
 
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