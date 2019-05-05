تشيلسي بتشكيل هجومي أمام واتفورد

أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي التشكيلة الأساسية لمواجهة فريق واتفورد مساء اليوم ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين ببطولة الدوري.

جاءت تشكيلة تشيلسي الرسمية كالتالي:

حراسة المرمي: كيبا

خط الدفاع: ازبليكويتا، لويز، كريستنسن، ألونسو

خط الوسط: كانتي، جورجينيو، كوفاسيتش

خط الهجوم: بيدرو، هيجواين، هازارد

ويدخل تشيلسي لقاء اليوم أمام جماهيره في ملعب ستامفورد بريدج من أجل حصد النقاط الثلاثة في محاولة لتصحيح الأوضاع في آخر مباراتين بالدوري.