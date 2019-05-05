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"مادورو" يشيد بالقوات الفنزويلية: المخلصون دائما

الأحد 05/مايو/2019 - 02:12 م
مادورو يشيد بالقوات الفنزويلية: المخلصون دائما
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مـحــمد حســــــــــين
 
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أشاد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بالقوات المسلحة البوليفارية الوطنية، المستمرة في إخلاصها له في مواجهة ما يسمى "عملية الحرية" التي شنها زعيم المعارضة، خوان جوايدو، في وقت سابق من هذا الأسبوع لاجبار حكومته على التنحي.

وفي سلسلة من التغريدات على موقع تويتر، أشار "مادورو"، إلى أن القوات الفنزويلية "مدربة تمامًا ومستعدة وموحدة":

وأضاف: "نحن لسنا دولة ضعيفة أو عاجزة، لدينا قوة عسكرية تضمن السلام والدفاع الوطني. دائمًا مخلصة، ولن تخون أبدًا!".

وقال "مادورو": "لدينا القوات المسلحة البوليفارية الوطنية ملتزمة التزامًا عميقا بحماية الشعب، والدفاع عن السيادة الوطنية والدستور ...".

في ذلك الوقت، أصر "مادورو"، على أنه تحدث مع القادة العسكريين، الذين أكدوا من جديد "ولائهم التام للشعب والدستور والوطن".
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