"مادورو" يشيد بالقوات الفنزويلية: المخلصون دائما

أشاد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بالقوات المسلحة البوليفارية الوطنية، المستمرة في إخلاصها له في مواجهة ما يسمى "عملية الحرية" التي شنها زعيم المعارضة، خوان جوايدو، في وقت سابق من هذا الأسبوع لاجبار حكومته على التنحي.