هيئة الاتصالات تطرح مسودة ضوابط الحد الأدنى لسرعة الإنترنت
الأحد 05/مايو/2019 - 02:12 م
الفجر السعودى
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أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، عن طرح وثيقة طلب مرئيات العموم حول مسودة "ضوابط الحد الأدنى لسرعات الإنترنت عبر شبكات الاتصالات الثابتة".
ودعت الهيئة الجميع للاطلاع على وثائق المرئيات في موقع الهيئة الإلكتروني: https://www.citc.gov.sa/ar/new/publicConsultation/Pages/144007.aspx، والمشاركة من خلال تقديم الملحوظات والمرئيات عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) في موعد أقصاه يوم الخميس 25/ 9/ 1440هـ الموافق 30/ 5/ 2019م.
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