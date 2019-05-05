هيئة الاتصالات تطرح مسودة ضوابط الحد الأدنى لسرعة الإنترنت

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، عن طرح وثيقة طلب مرئيات العموم حول مسودة "ضوابط الحد الأدنى لسرعات الإنترنت عبر شبكات الاتصالات الثابتة".



