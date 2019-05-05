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هل يجتمع رامي جمال وإليسا في ديو غنائي!

الأحد 05/مايو/2019 - 02:08 م
هل يجتمع رامي جمال وإليسا في ديو غنائي!
رامي جمال وإليسا
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الفجر الفني
 
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يستعد المطرب الشاب رامي جمال، خلال هذه الفترة لتقديم مفاجأة كبيرة لجمهوره وجمهور الفنانة اللبنانية إليسا.

رامي نشر صورة له مع إليسا عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وكتب معلقا: "إن شاء الله هنعمل مفاجأة محترمة تليق بيكي وبجمهورك".

جمهور الفنان المصري أكد على انتظاره للعمل القادم الذي يجمعه بإليسا، وأمطره بعدد كبير من التعليقات من خلال حسابه الشخصي.

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