هل يجتمع رامي جمال وإليسا في ديو غنائي!
الأحد 05/مايو/2019 - 02:08 م
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
يستعد المطرب الشاب رامي جمال، خلال هذه الفترة لتقديم مفاجأة كبيرة لجمهوره وجمهور الفنانة اللبنانية إليسا.
رامي نشر صورة له مع إليسا عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وكتب معلقا: "إن شاء الله هنعمل مفاجأة محترمة تليق بيكي وبجمهورك".
جمهور الفنان المصري أكد على انتظاره للعمل القادم الذي يجمعه بإليسا، وأمطره بعدد كبير من التعليقات من خلال حسابه الشخصي.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن ظ سينما رامي جمال وإليسا دراما بث مباشر بأخبار الفن الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
- دويتو غنائي يجمع أحمد جمال وإليسا في "ميكس ميوزيك"
- أول تعليق لزوجة تامر حسني على تعاونه مع إليسا
- رامي صبري يحتفل بألبومه "الراجل".. 17 أغسطس
- عمرو سعد: قريب هعلن عن فيلمي الجديد قريب
- محمد إمام يكشف مفاجأة لجمهوره
- محمد رحيم لـ الكينج منير: "أنت نسخة واحدة استحالة تتكرر"
- أحمد حلمي يكشف سرا جديدا عن شقيقه الأكبر
- ديانا حداد توفي بوعدها لجمهور الكويت