هل يجتمع رامي جمال وإليسا في ديو غنائي!

رامي نشر صورة له مع إليسا عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وكتب معلقا: "إن شاء الله هنعمل مفاجأة محترمة تليق بيكي وبجمهورك".

جمهور الفنان المصري أكد على انتظاره للعمل القادم الذي يجمعه بإليسا، وأمطره بعدد كبير من التعليقات من خلال حسابه الشخصي.



