الإفتاء تكشف موعد رمضان اليوم

تكشف دار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد، عن موعد شهر رمضان 2019 من خلال لجنتها الشرعة والعلمية، في احتفال رسمي يتم تنظيمه اليوم، لاستطلاع هلال رمضان.





ويلقي الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية بيانا بنتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان الكريم.



