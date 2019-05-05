الإفتاء تكشف موعد رمضان اليوم
الأحد 05/مايو/2019 - 02:08 م
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تكشف دار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد، عن موعد شهر رمضان 2019 من خلال لجنتها الشرعة والعلمية، في احتفال رسمي يتم تنظيمه اليوم، لاستطلاع هلال رمضان.
ويلقي الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية بيانا بنتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان الكريم.
ويذكر أن رؤية هلال شهر رمضان في السعودية، تعذرت، أمس السبت، بسبب أجواء المنطقة الوسطى التي لم تساعد على رصد الهلال بسبب وجود سحب ركامية رعدية ممطرة، وبالتالي يكون الاثنين فلكيا هو أول أيام شهر رمضان.
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