ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

غدًا فتح باب الترشح لرئاسة اتحاد القدم.. والانتخابات 29 يونيو

الأحد 05/مايو/2019 - 02:03 م
غدًا فتح باب الترشح لرئاسة اتحاد القدم.. والانتخابات 29 يونيو
Advertisements
طباعة
الفجر السعودى
 
Advertisements
أعلنت لجنة الانتخابات للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، البرنامج الزمني لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم - الدورة الرابعة 2019 م، وفقًا للائحة الانتخابات للاتحاد السعودي لكرة القدم المعتمدة من الجمعية العمومية العادية للاتحاد السعودي لكرة القدم في تاريخ 22/ 12/ 1439هـ الموافق 2/ 9/ 2018 م المعلنة في موقع الاتحاد الرسمي (www.saff.com.sa)، على أن يتم استيفاء الشروط والضوابط، وتعبئة استمارة الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المنشورة في موقع الاتحاد. وللاستفسار يمكن التواصل مع اللجنة عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

البرنامج الزمني لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم - الدورة الرابعة:

سيكون فتح باب الترشيح بدءًا من يوم الأحد 30/ 8/ 1440هـ الموافق 5/ 5/ 2019 م إلى يوم الخميس 18/ 9/ 1440هـ الموافق 23/ 5/ 2019م.

على أن يكون فحص القوائم المرشحين يوم الجمعة 19/ 9/ 1440هـ الموافق 24/ 5/ 2019م، ويستمر حتى 4/ 10/ 1440هـ الموافق 7/ 6/ 2019م، بينما يكون إعلان قوائم المرشحين الأولية يوم السبت 11/ 6/ 2019م.

وحُدد يوم الأحد 9/ 6/ 2019م موعدًا لاستقبال الطعون على قوائم المرشحين، ويستمر مدة يومين، على أن ينتهي عند الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء 11/ 6/ 2019م.

هذا، وتقرر أن يتم إجراء الانتخابات في 29 / 6/ 2019.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
هيديرسفيلد تاون
-
x
15:00
-
مانشستر يونايتد
تشيلسي
-
x
15:00
-
واتفورد
آرسنال
-
x
17:30
-
برايتون
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
16:15
-
فياريال
هويسكا
-
x
20:45
-
فالنسيا
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
18:00
-
روما
نابولي
-
x
20:30
-
كالياري
الدوري الألماني
فرايبورج
-
x
15:30
-
فورتونا دوسلدورف
باير ليفركوزن
-
x
18:30
-
آينتراخت فرانكفورت
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
17:00
-
سانت إيتيان
ليون
-
x
21:00
-
ليل
الكونفدرالية الإفريقية
نهضة بركان
-
x
18:00
-
الصفاقسي
النجم الساحلي
-
x
21:00
-
الزمالك
كأس مصر
الإسماعيلي
-
x
17:00
-
الاتحاد السكندري
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
17:30
-
المصري
الأهلي
x
19:00
النجوم