"الكردي" يفتتح أول مركز متخصص لعلاج سرطان الأطفال ببرج العرب بقيمة 25 مليون جنيه

افتتح اليوم الأحد، الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، يرافقه الدكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، مستشفى برج العرب الجامعي بعد تطويره وتشغيله بكامل طاقته، كأول مركز جامعى حكومي متخصص لعلاج سرطان الأطفال فى مصر، وذلك بحضور الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وائل نبيل رئيس قطاع المستشفيات الجامعية، ووكلاء كلية الطب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب.





وصرح الدكتور عصام الكردي، بأن تشييد هذا المستشفى تم بناءا على إتفاقية التعاون المبرمة بين جامعة الإسكندرية والجانب الهولندي، موضحاً أن المستشفى أصبح عقب الافتتاح الرسمي له، جاهزا للعمل بطاقة ٨٠ سريرا، وستة أسرة للعناية المركزة، وخمس غرف للعمليات المتخصصة، موزعين جميعاً على أربعة أدوار، وبتكلفة إجمالية بلغت ٢٥ مليون جنيه.





وقال إن إفتتاح المستشفى يأتي ضمن خطة الجامعة للتوسع في المناطق العمرانية الجديدة بالاسكندرية وخدمة أهالي برج العرب وتوفير كافة الخدمات العلاجية بالقرب منهم، وأضاف أنه يأمل أن يتم الانتهاء من إنشاء فرع الجامعة ببرج العرب ليتم إفتتاحها في 2020 القادم .





فيما أشار الدكتور أحمد عثمان أن المستشفى قدم خلال فترة التشغيل التجريبي له منذ شهر فبراير ٢٠١٨ الخدمة الطبية الكاملة لأكثر من ٤٥٠ طفل مصاب بالسرطان، موضحاً أن عدد حالات سرطان الأطفال فى منطقة شمال غرب الدلتا يقدر بحوالى ١٥٠٠ طفل سنويًا.

وأضاف أن متوسط العمليات الجراحية التى أجريت لعلاج الأورام خلال نفس الفترة بلغ ٦٠ عملية جراحية شهريًا، وأشار إلى أن العيادات الخارجية قامت أيضاً خلال الفترة الماضية بمناظرة ما يزيد عن ٢٢ ألف حالة بها فى التخصصات المختلفة.



