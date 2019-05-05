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إنبي يطلب شراء "رفعت" من الزمالك

الأحد 05/مايو/2019 - 01:52 م
إنبي يطلب شراء رفعت من الزمالك
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هاني عصام
 
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يتمسك نادي إنبي باستمرار أحمد رفعت مهاجم فريق الزمالك المعار إليهم وشرائه بعد نهاية فترة الإعارة .


وكان إنبي قد حصل على خدمات رفعت على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري من صفوف الزمالك بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الفريق خلال الفترة الماضية ونجاحه في لفت الأنظار.


وكان الزمالك قد وضع رفعت على قائمة الإنتظار منذ بداية الموسم الجاري قبل أن يتم إعارته في يناير الماضي إلى إنبي.


ويقدم رفعت مستويات جيدة مع إنبي ونجح في حجز مكانه بالتشكيلة الأساسية مع علي ماهر المدير الفني للفريق البترولي.
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