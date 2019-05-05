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محافظ المنيا يهنئ السيسي بحلول شهر رمضان المبارك

الأحد 05/مايو/2019 - 01:51 م
محافظ المنيا يهنئ السيسي بحلول شهر رمضان المبارك
المحافظ
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احمد الخميسي
 
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بعث اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وجاء نصها:

"يسعدني ويشرفني بالأصالة عن نفسى ونيابة عن أهالي محافظة المنيا أن أبعث لسيادتكم خالص التهاني القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على سيادتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق باليمن والخير والبركات، راجيا الله عز وجل ان يمدكم بموفور الصحة والسعادة والتوفيق ويسدد على طريق الخير خطاكم".

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الأمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ودكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والسادة الوزراء والمحافظين
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