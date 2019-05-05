"أحضان" و"دموع فرح" خلال لقاء الغارمين مع أسرهم

متزجت دموع الفرح وأحزان الفراق خلال لقاء الغارمين مع أسرهم بعدما سجنوا لعجزهم عن سداد ديونهم لتأتى وزارة الداخلية وتدخل الفرحة إلى نفوسهم مع حلول شهر رمضان المعظم للإفراج عنهم.





وأكد المفرج عنهم - الغارمون - بأن الرئيس بدرجة إنسان يشعر بآلامهم وأوجاعهم وأدخل الفرحة في نفوسهم مع اقتراب شهر رمضان.. " تحيا مصر.. بنحبك يا سيسي ".

وأقام قطاع السجون احتفالا للإفراج عن الغارمين والغارمات عقب سداد ديونهم، وسط حضور قيادات قطاع السجون وأسر بعضهن.



