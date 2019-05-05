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بعد إصابة صلاح.. حسن الرداد عبر حسابه على Twitter: "الف سلامة عليك يا بطل"

الأحد 05/مايو/2019 - 12:39 م
بعد إصابة صلاح.. حسن الرداد عبر حسابه على Twitter: الف سلامة عليك يا بطل
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أبدى عشاق ومحبي اللاعب المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، قلقهم بعد إصابة صلاح بالأمس في مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووقع صلاح على الأرض إثر اصطدامه بحارس الفريق المنافس، ليفقد الوعي لبعض الوقت، مما دفع الفنانين للتعبين عن قلقهم عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي متمنين الشفاء له.

وكتب الممثل حسن الرداد عبر حسابه على Twitter موجها كلامه لمحمد صلاح "ألف سلامة عليك يا بطل".
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