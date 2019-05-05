"الدول مش بتتبني بالدلع.. وما ننفذه يادوب مقدمة".. رسائل "السيسي" خلال افتتاح مشروعات القناة

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم احتفالية افتتاح عدد من المشروعات القومية التي تربط سيناء بدلتا النيل، بمدينة الإسماعيلية، وبدأت الفعاليات بآيات من القرآن الحكيم، بصوت القارىء شريف السيد خليل.

وعرض المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية، خلال فعاليات افتتاح عدد من المشروعاات التنموية من محافظة الإسماعيلية الجديدة، فيلم تسجيلي بعنان "العبور إلى المستقبل" يرصد المشروعات التي سيتم افتتاحها بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتشهد محافظة الإسماعيلية افتتاح الرئيس السيسي 12 مشروعًا تنمويًا، بينها أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومحطة مياه الشرب الكبرى بالإسماعيلية الجديدة، وكورنيش بحيرة الصيادين الجديد، والممشى السياحي على البحيرة وسوق الأسماك المتطور الجديد، ومشروع المحاور المرورية، وكوبرى سرابيوم العائم بالإسماعيلية، وكوبرى الشهيد أحمد عمر شبراوى بمنطقة الشط بالسويس.

وتقدم الفجر خلال السطور القادمة، رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين خلال فعاليات افتتاح المشروعات القومية بالإسماعيلية.

"عيشوا ومتخافوش.. هنبني لأولاكم وأحفادكم"

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على من يشتري وحدة سكنية في إقليم قناة السويس وسيناء، بأن ينتقل إليها، ولا يتركها لأولاده مستقبلا.

وأضاف الرئيس خلال كلمته أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية بوسط سيناء والإسماعيلية، مخاطبا المصريين: "عيشوا فيها أنتم.. متخفوش هنبني لولادكم وأحفادكم"، مؤكدا أنهم سيعملون على تنفيذ كافة المشروعات التي تضمن وجود حياة مستقرة للمواطنين في تلك المناطق.

توجيه خاص بطلاء المباني

انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجود مباني ليست ملطية خلف نادي الإسماعيلي الاجتماعي الجديد، معقبا: "لسه بردو مدهنتوش المباني".

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية بوسط سيناء والإسماعيلية، مخاطبا المواطنين: "يعني أنتم بتدهنوا جوه بيوتكم.. وتسيبوا الأحمر لينا بره.. مش معقول كده".

ما ننفذه من مشروعات "يادوب مقدمة"

أكد الرئيس السيسي أن ما يتم افتتاحه من مشروعات، وما يجرى استكماله هو نتاج منظومة عمل استمرت 4 سنوات، منوهًا بأن مستقبل الشباب والأجيال القادمة مرهون بما نقوم به الآن.

وأضاف: "ما نفذناه من مشروعات يادوب مقدمة تساهم في توفير فرص عمل لشبابنا"، لافتا إلى أنه لا بد من إقامة مشروعات أخرى كثيرة على مستوى كل المحافظات لاستيعاب الشباب، وتوفير فرص عمل لهم.

"ليس لدي ما أخفيه.. ومصر دي بلدي وهحميها"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح عددًا من المشروعات بسيناء والإسماعيلية: "مصر دي بلدي وهحميها.. وليس لدي ما أخفيه".، وتابع: "والله العظيم لو الدول بتبني بالمظاهرات لأخد المصريين وأنزل أقف بيهم في الشارع".

وأشار "السيسي"، خلال كلمته أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية بوسط سيناء والإسماعيلية، إلى أن مصر خسرت منذ 2011 مليارات من الدولارات، وليس الجنيهات، مضيفًا: "الأشقاء وقفوا جمبنا لأننا كنا في حالة لا يرثى لها".

وأضاف: "والله العظيم لو الدول بتتبني بالمظاهرات، هاخد المصريين وأنزل أقف بيهم في الشارع.. بس الدول بتتبني بالدم والعمل".

"الدول مش بتتبني بالدلع "

وقال الرئيس خلال كلمته أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية بوسط سيناء والإسماعيلية، إلى أنهم يعملون على مجابهة الإرهاب ليس فقط أمنيا، بل تنمويا، ودينيا، وثقافيا، مضيفا: "الدول مش بتتبني بالدلع، الدول بتتبني بالاستقرار والأمن".

وأكد أن المصريين لا يسمحوا لأحد أن ينتهك حقوقهم، معقبا: "المصريين زي ما غيروا في يناير، و30 يونيو يقدروا يغيروا تالت ورابع.. المصريين ميستحملوش".

دور الجيش في المشروعات القومية "إشرافي وإداري" فقط

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين باقتراب حلول شهر مضان المبارك، قائلا: "كل سنة وأنتم طيبين".

ووجه "السيسي"، خلال كلمته أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية بوسط سيناء والإسماعيلية، التحية إلى كل القائمين على تنفيذ المشروعات القومية التي تم افتتاحها، مؤكدًا أن كل القائمين على تنفيذ تلك المشروعات شركات مدنية مصرية بمهندسين وعمال مصريين 100%.

وأضاف أن دور الجيش في تنفيذ المشروعات دور إشرافي وإداري فقط، منوها بأن إشراف القوات المسلحة يساهم في تنفيذ المشروعات في التوقيتات المحددة، متابعا: "الجيش معندوش عمالة تكفي تلك المشروعات"، فضلا على أن الجيش له مهام أخرى كثيرة، مطالبًا الإعلام بتوضيح تلك النقاط.