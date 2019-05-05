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خطاب مرتقب للرئيس الجزائري المؤقت اليوم

الأحد 05/مايو/2019 - 12:42 م
خطاب مرتقب للرئيس الجزائري المؤقت اليوم
الرئيس الجزائري المؤقت
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وكالات
 
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سیلقي الرئیس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم الأحد، خطاباً "مھماً" سیبث على التلفزيون العمومي على الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، وفق ما أوردته جريدة "الخبر" نقلاً عن من مصدر وصفته بالمؤكد.

 

وذكر المصدر أنه من المتوقع أن يعلن بن صالح عن مبادرة جديدة للحوار إلى جانب استعداده لتقديم استقالته مباشرة بعد انتھاء المشاورات.

 

في غضون ذلك يواصل الجزائريون التظاھر في الشوارع، مطالبین بتنحي كل رموز نظام الرئیس السابق عبد العزيز بوتفلیقة، دون استثناء الرئیس الحالي المؤقت بن صالح.

 

ويأتي ذلك أيضاً في خضم تطور لافت للأحداث في الجزائر، حيث تم أمس السبت توقيف سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، ومدير المخابرات السابق عثمان طرطاق المدعو بشير، ورئیس دائرة الاستعلامات والأمن السابق الفريق محمد مدين المدعو توفيق، في الجزائر العاصمة من طرف مديرية الأمن الداخلي.

 

وكان الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، قد وجه اتهاماً علانياً لتوفيق بقيادة اجتماع مشبوه للتآمر على الجیش وأمن الدولة وتنفیذ مخططات خطیرة ضد إرادة الشعب والحراك الشعبي، موجهاً له آخر إنذار.

 

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المزيد عن: مشاورات عبد القادر بن صالح السعيد بوتفليقة الرئيس الجزائري المؤقت الجزائر
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