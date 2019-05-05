ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سيلسين: شارة قيادة برشلونة شرف للجميع

الأحد 05/مايو/2019 - 12:43 م
سيلسين: شارة قيادة برشلونة شرف للجميع
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
ارتدي الهولندي جاسبر سيلسين حارس مرمي فريق برشلونة الإسباني شارة قيادة الفريق يوم امس خلال لقاء سيلتا فيجو بالجولة السادسة والثلاثين من الدوري.

وخسر برشلونة يوم امس من سيلتا فيجو بهدفين دون رد وسط مفاجأة كبيرة لجماهير برشلونة، ولكن كانت هناك مبررات بخوض الفريق المباراة بالبدلاء.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن سيلسين حارس برشلونة احتفل بارتداء شارة قيادة الفريق عن طريق رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي بالإنستجرام.

وكتب سيلسين في رسالته: مشاعر مختلطة حول مباراة الامس لم تكن المباراة التي أردنا أن نجعلها ، لكن كان شرف لي أن أكون قائد الفريق.

واشارت الصحيفة إلى أن تشكيلة برشلونة يوم امس لم تشهد تواجد الرباعي ميسي وبوسكيتس وبيكيه وسيرجي روبرتو لذلك حصل سيلسين على شارة القيادة.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
هيديرسفيلد تاون
-
x
15:00
-
مانشستر يونايتد
تشيلسي
-
x
15:00
-
واتفورد
آرسنال
-
x
17:30
-
برايتون
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
16:15
-
فياريال
هويسكا
-
x
20:45
-
فالنسيا
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
18:00
-
روما
نابولي
-
x
20:30
-
كالياري
الدوري الألماني
فرايبورج
-
x
15:30
-
فورتونا دوسلدورف
باير ليفركوزن
-
x
18:30
-
آينتراخت فرانكفورت
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
17:00
-
سانت إيتيان
ليون
-
x
21:00
-
ليل
الكونفدرالية الإفريقية
نهضة بركان
-
x
18:00
-
الصفاقسي
النجم الساحلي
-
x
21:00
-
الزمالك
كأس مصر
الإسماعيلي
-
x
17:00
-
الاتحاد السكندري
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
17:30
-
المصري
الأهلي
x
19:00
النجوم