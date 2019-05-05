بورصة الكويت تعلن عن مواعيد التداول بشهر رمضان





أعلنت بورصة الكويت ساعات التداول الرسمية خلال شهر رمضان المبارك بحيث يتم افتتاح التداول في السوق عند الساعة العاشرة والنصف صباحا وإغلاق السوق الساعة الثانية ظهرا.





وقالت البورصة في بيان صحفي اليوم السبت إن فترة مزاد الافتتاح ستكون من الساعة 10.30 صباحا إلى الساعة 10.40 وجلسة التداول المستمر من الساعة 10.40 صباحا إلى الساعة 13.05.





وأضافت أن جلسة مزاد الإغلاق ستكون من الساعة 13.05 إلى الساعة 13.15 وجلسة التداول بسعر الإغلاق من الساعة 13.15 إلى الساعة 13.20 وجلسة الشراء الإجباري من الساعة 13.30 إلى الساعة 13.45.



