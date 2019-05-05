شاهد.. أول رد لـ جنات بعد إنجاب طفلتها الأولى (صورة)
الأحد 05/مايو/2019 - 12:38 م
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
شاركت الفنانة المغربية جنات، جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ولادة طفلتها الأولى.
ونشرت جنات، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، صورة لغرفة الصغيرة في المستشفى وبتعليقها عليها شكرت محبيها على تمنياتهم لها وكتبت: “الحمدلله وصلت بنتنا الأولى بالسلامه "جنات" بارك الله لنا فيها ورزقها البر والصلاح شكرًا على دعواتكم وأمنياتكم”.
تجدر الإشارة إلى أن جنات وزوجها أطلقا على الصغيرة اسم “جنات”.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر بأخبار الفن الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
- بلقيس فتحي تضع مولودها الأول.. وتطلق عليه هذا الاسم
- مي عمر تنشر الصورة الأولى لابنتها سيلين
- أول تعليق لـ كندة علوش بعد انجابها
- فنانة سعودية تنشر فيديو أثناء تحضيرها للولادة
- شاهد.. "لي لي" ابنة داليا مبارك في ظهورها الأول (صورة)
- شاهد.. أول جلسة تصوير لـ كندة علوش وعمرو يوسف وابنتهما (صور)
- كنده علوش تغيب مجددا عن دراما رمضان.. تعرف على السبب!
- جنات ترزق بطفلتها الأولى.. وتطلق عليها نفس اسمها