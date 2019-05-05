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شاهد.. أول رد لـ جنات بعد إنجاب طفلتها الأولى (صورة)

الأحد 05/مايو/2019 - 12:38 م
شاهد.. أول رد لـ جنات بعد إنجاب طفلتها الأولى (صورة)
جنات
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الفجر الفني
 
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شاركت الفنانة المغربية جنات، جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ولادة طفلتها الأولى.


ونشرت جنات، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، صورة لغرفة الصغيرة في المستشفى وبتعليقها عليها شكرت محبيها على تمنياتهم لها وكتبت: “الحمدلله وصلت بنتنا الأولى بالسلامه "جنات" بارك الله لنا فيها ورزقها البر والصلاح شكرًا على دعواتكم وأمنياتكم”.

تجدر الإشارة إلى أن جنات وزوجها أطلقا على الصغيرة اسم “جنات”.
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