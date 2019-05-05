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انطلاق صفارات الإنذار في مدن إسرائيلية.. وأنباء عن سقوط جرحى

الأحد 05/مايو/2019 - 12:29 م
انطلاق صفارات الإنذار في مدن إسرائيلية.. وأنباء عن سقوط جرحى
قصف غزة
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وكالات
 
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انطلقت صفارات الإنذار في مدن إسرائية قريبة من قطاع غزة، بعد سقوط قذائف على تلك المدن.

                 

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع إصابات في عسقلان بعد تعرضها لقصف صاروخي.

 

وانطلقت صافرات الإنذار في ديمونا الإسرائيلية، وراحوفوت التي تبعد عن غزة حوالي 60 كم، كما دوت  صافرات الإنذار في عسقلان وبئر السبع وكريات جات وأسدود.


ويرتفع بذلك عدد القتلى الفلسطينيين نتيجة القصف الإسرائيلي على القطاع منذ صباح أمس السبت وحتى اليوم، إلى 7 قتلى، من بينهم طفلة رضيعة ووالدتها الحامل، بالإضافة إلى إصابة نحو 50 شخصا آخرين.


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