انطلاق صفارات الإنذار في مدن إسرائيلية.. وأنباء عن سقوط جرحى

انطلقت صفارات الإنذار في مدن إسرائية قريبة من قطاع غزة، بعد سقوط قذائف على تلك المدن.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع إصابات في عسقلان بعد تعرضها لقصف صاروخي.

وانطلقت صافرات الإنذار في ديمونا الإسرائيلية، وراحوفوت التي تبعد عن غزة حوالي 60 كم، كما دوت صافرات الإنذار في عسقلان وبئر السبع وكريات جات وأسدود.



