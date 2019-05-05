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"الدهشان" يوزع المساعدات على أسر السجناء والمفرج عنهم بمناسبة رمضان

الأحد 05/مايو/2019 - 12:29 م
الدهشان يوزع المساعدات على أسر السجناء والمفرج عنهم بمناسبة رمضان
من الاحتفالية
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هبة عبد الحفيظ
 
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قام اللواء السيد الدهشان مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاجتماعي، بتوزيع  المساعدات على أسر السجناء والمفرج عنهم بمنطقة اتحاد الشرطة الرياضي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وقال ممثلي شيخ الأزهر والبابا تواضروس، إن الأمة تعيش أيام روحانية في أجواء الاحتفالات بالأعياد والمناسبات الوطنية، واليوم نشهد احتفالا من نوع خاص من التكاتف بين الشرطة المصرية وأسر السجناء والمفرج عنهم، مشهد يجسد المحبة والاهتمام الشرطة بالمواطنين سواء داخل السجون أو المفرج عنهم بتوزيع المساعدات عليهم.

ويشارك في الحضور اللواء السيد الدهشان مساعد وزير الداخليه لقطاع الامن الاجتماعي، واللواء عصام أبو العز  مدير شرطة الرعاية اللاحقة وممثلي الجمعيات الخيريه ومصر الخير وبنك الطعام.

وضمت القائمة " غسالات - ثلاجات - ملابس - شوايات - تروسيكلات - إسطوانات بوتاجاز - البوتاجاز - وغيرها من السلع.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتعميق جسور التواصل الاجتماعي مع كافة طوائف الشعب المصري  وتخفيف الاعباء عن الاسر السجناء والمفرج عنهم فى اطار مفهوم الفلسفة العقابية الحديثة.
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