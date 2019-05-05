مصرف الإمارات المركزي: 186.8 مليار درهم رصيد الودائع من 6 إلى 12 شهرًا
الأحد 05/مايو/2019 - 12:21 م
نيفين سمير
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ارتفع إجمالي رصيد الودائع لأجل من 6 إلى 12 شهرا لدى الجهاز المصرفي الإماراتي إلى مستوى 186.8 مليار درهم بنمو نسبته 3.7 % وقدره 6.8 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2019 وذلك وفقا للإحصائيات التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي.
ويتضح من خلال تحليل حركة الإيداعات في الجهاز المصرفي منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر مارس أن الإقبال على هذه الشريحة من الودائع تصدر قائمة اهتمامات العملاء مقارنة مع بقية الشرائح الأخرى والتي تشمل ودائع لمدة 3 و6 أشهر أو تلك الطويلة التي تتجاوز مدتها أكثر من عام.
ويأتي الإقبال الكبير على الودائع من 6 إلى 12 شهرا عقب الارتفاع الذي شهدته نسبة الفائدة عليها مقارنة مع بقية أنواع الودائع الأخرى، حيث شارفت العوائد على الاستثمار في الوديعة من 6 إلى 12 شهرا التساوي مع العوائد الممنوحة على تلك التي تتجاوز مدتها عاما.
وتظهر عملية تتبع سير حركة الإقبال على هذا النوع من الودائع استمرار ارتفاع رصيدها الذي بلغ نحو 182.2 مليار درهم خلال شهر يناير الماضي بزيادة نسبتها 1.2% مقارنة مع شهر ديسمبر من العام 2018.
وواصل رصيد الجهاز المصرفي من الودائع لفترة من 6 إلى 12 عاما ارتفاعه خلال شهر فبراير بالغا 186.6 مليار درهم بنمو نسبته 2.4% في حين وصلت نسبة الزيادة خلال شهر مارس مقارنة مع سابقه أقل من 1% بحسب ما تظهره الأرقام التي يوثقها مصرف الإمارات المركزي.
يشار الى أن أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك " الإيبور" سجلت زيادة كبيرة حيث ارتفعت على الأجل لمدة 6 أشهر بنسبة 54.4% خلال العام 2018 .. فيما وصلت نسبة النمو على الأجل لمدة 12 شهرا 39%.
وتبعا لذلك فقد انعكس الارتفاع المتواصل " للإيبور" على أسعار الفائدة المعتمدة من قبل البنوك على الودائع والقروض المقدمة للعملاء سواء كانوا من الأفراد أو المؤسسات.
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