"تروسيكلات" و"غسالات" و"ثلاجات".. هدايا "الداخلية" لأسر السجناء بمناسبة شهر رمضان

حفل الإفراج عن عدد من الغارمين والغارمات بسجون طرة، لقضاء شهر رمضان الكريم مع ذويهم.



وشارك في الاحتفالية مساعد وزير الداخلية لقطاع الرعاية الاجتماعية، ومدير شرطة الرعاية اللاحقة وممثلي الجمعيات الخيرية ومصر الخير وبنك الطعام.



وخلال الفاعليات سيتم توزيع ثلاجات وغسالات وماكينات خياطة تروسيكلات وسلع غذائية على أسر السجناء والمفرج عنهم.



وضمت القائمة " غسالات - ثلاجات - ملابس - شوايات - تروسيكلات - إسطوانات بوتاجاز - البوتاجاز - وغيرها من السلع.



ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتعميق جسور التواصل الاجتماعي مع كافة طوائف الشعب المصري وتخفيف الأعباء عن الأسر السجناء والمفرج عنهم في إطار مفهوم الفلسفة العقابية الحديثة.

وزعت وزارة الداخلية، تروسيكلات وغسالات وثلاجات وشويات أطعمة، على أسر السجناء والمفرج عنهم بمنطقة اتحاد الشرطة الرياضي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.جاء ذلك خلال