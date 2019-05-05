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تعديلات جديدة تطرأ على سيارة لامبورجيني Urus

الأحد 05/مايو/2019 - 12:22 م
تعديلات جديدة تطرأ على سيارة لامبورجيني Urus
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قامت شركة Speed-Buster بتعديلات على سيارة لامبورجيني Urus، التي تنتمي لفئة السيارات السوبر رياضية متعددة الاستخدامات- SUV.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أنها نجحت في رفع قوة المحرك ثماني الأسطوانات سعة 4 لتر من 650 إلى 793 حصان، وكذلك رفع عزم الدوران الأقصى من 850 إلى 1037 نيوتن متر.

ولم تفصح شركة التعديل عن معدل التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س، مكتفية بالإشارة إلى أنه سيقل عن المعدل القياسي البالغ 3.6 ثانية، بينما تظل السرعة القصوى التي تصل إلي 305 كلم/س.

وأشارت شركة Speed-Buster إلى أن تكلفة التعديلات التقنية، التي تجريها على سيارة الأراضي الوعرة من لامبورجيني Urus، تكلف 1999 يورو فقط( أي ما يعادل 38.500 جنيه مصري تقريباً).
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