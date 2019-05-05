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بمناسبة رمضان.. احتفالية لـ"الداخلية" لتوزيع المساعدات على أسر السجناء والمفرج عنهم (صور)

الأحد 05/مايو/2019 - 12:26 م
بمناسبة رمضان.. احتفالية لـالداخلية لتوزيع المساعدات على أسر السجناء والمفرج عنهم (صور)
من الاحتفالية
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هبة عبد الحفيظ
 
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تنظم وزاره الداخلية، صباح اليوم الأحد، احتفالا لتوزيع مساعدات عينية على أسر السجناء والمفرج عنهم بمنطقة اتحاد الشرطة الرياضي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

ويشارك في الحضور مساعد وزير الداخليه لقطاع الرعاية الاجتماعية، ومدير شرطة الرعاية اللاحقة وممثلي الجمعيات الخيرية ومصر الخير وبنك الطعام.

وخلال الفاعليات سيتم توزيع ثلاجات وغسالات وماكينات خياطة تروسيكلات وسلع غذائية على أسر السجناء والمفرج عنهم.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتعميق جسور التواصل الاجتماعي مع كافة طوائف الشعب المصري وتخفيف الاعباء عن الاسر السجناء والمفرج عنهم فى اطار مفهوم الفلسفة العقابية الحديثة.
بمناسبة رمضان.. احتفالية لـ"الداخلية" لتوزيع المساعدات على أسر السجناء والمفرج عنهم (صور)
بمناسبة رمضان.. احتفالية لـ"الداخلية" لتوزيع المساعدات على أسر السجناء والمفرج عنهم (صور)
بمناسبة رمضان.. احتفالية لـ"الداخلية" لتوزيع المساعدات على أسر السجناء والمفرج عنهم (صور)
بمناسبة رمضان.. احتفالية لـ"الداخلية" لتوزيع المساعدات على أسر السجناء والمفرج عنهم (صور)
بمناسبة رمضان.. احتفالية لـ"الداخلية" لتوزيع المساعدات على أسر السجناء والمفرج عنهم (صور)
بمناسبة رمضان.. احتفالية لـ"الداخلية" لتوزيع المساعدات على أسر السجناء والمفرج عنهم (صور)
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المزيد عن: مساعدات حوادث الفجر الداخلية احتفالية أخبار الحوادث
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