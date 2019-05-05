ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

جروس يعلن برنامج الزمالك قبل ساعات من لقاء النجم

الأحد 05/مايو/2019 - 12:24 م
جروس يعلن برنامج الزمالك قبل ساعات من لقاء النجم
Advertisements
طباعة
رامي بشاي
 
Advertisements
أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كريستيان جروس عن برنامج الفريق اليوم استعدادا لمواجهة النجم الساحلي والمقرر لها التاسعة مساءا على الملعب الأوليمبي بسوسة في تونس بإياب نصف نهائي البطولة الكونفدرالية .

ومن المنتظر أن يخوض الفريق مرانا خفيفا في حديقة الفندق في الواحدة والنصف ظهرا على أن يتناول اللاعبون وجبة الغذاء في الثانية والنصف عصرا .

ويلقي المدير الفني محاضرة فنية على اللاعبين في السادسة والنصف مساءا بعدها يتحرك الفريق نحو ملعب المباراة في السابعة مساءا .

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
هيديرسفيلد تاون
-
x
15:00
-
مانشستر يونايتد
تشيلسي
-
x
15:00
-
واتفورد
آرسنال
-
x
17:30
-
برايتون
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
16:15
-
فياريال
هويسكا
-
x
20:45
-
فالنسيا
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
18:00
-
روما
نابولي
-
x
20:30
-
كالياري
الدوري الألماني
فرايبورج
-
x
15:30
-
فورتونا دوسلدورف
باير ليفركوزن
-
x
18:30
-
آينتراخت فرانكفورت
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
17:00
-
سانت إيتيان
ليون
-
x
21:00
-
ليل
الكونفدرالية الإفريقية
نهضة بركان
-
x
18:00
-
الصفاقسي
النجم الساحلي
-
x
21:00
-
الزمالك
كأس مصر
الإسماعيلي
-
x
17:00
-
الاتحاد السكندري
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
17:30
-
المصري
الأهلي
x
19:00
النجوم