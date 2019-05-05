جروس يعلن برنامج الزمالك قبل ساعات من لقاء النجم

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كريستيان جروس عن برنامج الفريق اليوم استعدادا لمواجهة النجم الساحلي والمقرر لها التاسعة مساءا على الملعب الأوليمبي بسوسة في تونس بإياب نصف نهائي البطولة الكونفدرالية .





ومن المنتظر أن يخوض الفريق مرانا خفيفا في حديقة الفندق في الواحدة والنصف ظهرا على أن يتناول اللاعبون وجبة الغذاء في الثانية والنصف عصرا .





ويلقي المدير الفني محاضرة فنية على اللاعبين في السادسة والنصف مساءا بعدها يتحرك الفريق نحو ملعب المباراة في السابعة مساءا .



