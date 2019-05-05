عاجل.. السيسي: "هنشتغل لحد ما نغير واقعنا.. ومش هنكون في ديل الأمم"
الأحد 05/مايو/2019 - 12:27 م
هدى عبدالرازق
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن من حقنا كأمة أن نحصل على مكاننا بين الدول بالسلام والاستقرار والتعمير، مضيفًا: "لن نكون متخلفين، وفي ديل الأمم".
وأضاف "السيسي"، خلال كلمته أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية بوسط سيناء والإسماعيلية: "لسه هنشتغل ونشتغل لحد ما نغير واقعنا.. حقوق الإنسان إننا منبقاش دايما في الخلف"، متوجها بالتحية إلى المحافظات والشركات التي ساهمت في تنفيذ المشروعات.
وتشهد محافظة الإسماعيلية افتتاح الرئيس السيسي، 12 مشروعًا تنمويًا، بينها أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومحطة مياه الشرب الكبرى بالإسماعيلية الجديدة، وكورنيش بحيرة الصيادين الجديد، والممشى السياحي على البحيرة وسوق الأسماك المتطور الجديد، ومشروع المحاور المرورية، وكوبرى سرابيوم العائم بالإسماعيلية، وكوبرى الشهيد أحمد عمر شبراوى بمنطقة الشط بالسويس.
وكما سيتم افتتاح أنفاق السيارات أسفل المجرى الملاحى لقناة السويس بالإسماعيلية، ضمن المشروعات القومية التى يفتتحها الرئيس بالإسماعيلية.
وأضاف "السيسي"، خلال كلمته أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية بوسط سيناء والإسماعيلية: "لسه هنشتغل ونشتغل لحد ما نغير واقعنا.. حقوق الإنسان إننا منبقاش دايما في الخلف"، متوجها بالتحية إلى المحافظات والشركات التي ساهمت في تنفيذ المشروعات.
وتشهد محافظة الإسماعيلية افتتاح الرئيس السيسي، 12 مشروعًا تنمويًا، بينها أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومحطة مياه الشرب الكبرى بالإسماعيلية الجديدة، وكورنيش بحيرة الصيادين الجديد، والممشى السياحي على البحيرة وسوق الأسماك المتطور الجديد، ومشروع المحاور المرورية، وكوبرى سرابيوم العائم بالإسماعيلية، وكوبرى الشهيد أحمد عمر شبراوى بمنطقة الشط بالسويس.
وكما سيتم افتتاح أنفاق السيارات أسفل المجرى الملاحى لقناة السويس بالإسماعيلية، ضمن المشروعات القومية التى يفتتحها الرئيس بالإسماعيلية.
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