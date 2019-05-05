رسميا.. ليفربول يفقد مهاجمه الأول أمام برشلونة

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن موقف مشاركة البرازيلي فيرمينيو خلال لقاء برشلونة المقبل بإياب نصف نهائي دوري الأبطال.









واكد كلوب خلال تصريحاته عقب لقاء ليفربول ونيوكاسل على أن فيرمينيو لن يتواجد في لقاء الثلاثاء المقبل أمام برشلونة لعدم قدرته على التعافي من الإصابة.









وقال كلوب في تصريحات نشرتها صحيفة الموندو ديبورتيفو: فيرمينو سيغيب عن مباراة برشلونة المقبلة يوم الثلاثاء في ملعب الانفيلد ولكنه قد يعود للمشاركة أمام ولفرهامبتون في المباراة الأخيرة بالدوري.









واضاف كلوب، أن فيرمينيو لن يكون لائقاً لمواجهة برشلونة لعدم قدرته على التغلب على الإصابة بعدما خسر تواجده في لقاء الأمس أمام نيوكاسل.









واشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو، إلى غياب فيرمينيو عن ليفربول أمام برشلونة بجانب شكوك تواجد صلاح في اللقاء بعد تعرضه لإصابة قوية يوم أمس يثيران مخاوف الجماهير قبل اللقاء المرتقب.









الجدير بالذكر أن برشلونة نجح في الفوز على ليفربول في الكامب نو بثلاثية نظيفة في لقاء الذهاب.



