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الهند تخطط لبناء حاملة طائرات مماثلة لأكبر سفينة حربية بريطانية

الأحد 05/مايو/2019 - 11:05 ص
الهند تخطط لبناء حاملة طائرات مماثلة لأكبر سفينة حربية بريطانية
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مـحــمد حســــــــــين
 
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ذكرت صحيفة "ميرور"، أن وزير المشتريات الدفاعي البريطاني، ستيوارت أندرو، لا يزال متحفظًا للغاية بشأن صفقة محتملة مع الهند بشأن بناء حاملة طائرات مماثلة لأكبر سفينة حربية بريطانية هي الملكة إليزابيث.

وبدأت الهند محادثات مع المملكة المتحدة حول خططها لبناء نسخة مقلدة من حاملة الطائرات البريطانية الملكية البحرية الملكة إليزابيث، حسبما ذكرت صحيفة "ميرور"، اليوم الأحد.

وحسب الصحيفة، يُقال، إن الهنود يفكرون في شراء خطط تفصيلية للسفينة الحربية التي تبلغ حمولتها 65000 طن، ويقومون بإنشاء نسخة جديدة، INS Vishal في عام 2022.

ووفقًا لتقرير الصحيفة، قام وفد هندي بالفعل بزيارة مسقط رأس سفينة الملكة إليزابيث - روزيث دوكيارد في اسكتلندا، حيث يتم أيضًا تجميع الطائرة الثانية من طراز الملكة إليزابيث، وHMS أمير ويلز.

وقالت متحدثة باسم شركة "بي إيه إي سيستمز"، عملاق الطيران البريطاني، التي تمتلك التصميم لشركات الطيران البريطانية مع مجموعة تاليس الفرنسية: "لقد بدأت المناقشات مع الهند. يمكن تعديل التصميم لتلبية متطلبات الصناعة الهندية والبحرية".

إذا تم إبرام صفقة، فسيتم إنشاء الإصدار الجديد من السفينة الحربية في الهند، على الرغم من أن الشركات البريطانية يمكنها تزويد العديد من الأجزاء.

ورفض وزير الدفاع البريطاني، ستيوارت أندرو، تقديم أي تفاصيل لصحيفة "ميرور"، حول المحادثات المزعومة مع الهند.

وقال "أندرو"، للصحيفة: "لدينا مناقشات منتظمة مع الهند حول مجموعة من مشكلات المعدات والقدرات. سيكون من غير المناسب التعليق أكثر".


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