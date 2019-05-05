أبرزها "ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 7 قتلى".. 4 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث هامة سعيدة وحزينة، أبرزها شلل مروري بطريق "الرماية – الفيوم" بسبب هبوط أرضي مفاجئ، والتحريات تكشف تفاصيل جديدة حول سقوط سيارة ضابط شرطة بترعة المريوطية.

شلل مروري بطريق "الرماية – الفيوم" بسبب هبوط أرضي مفاجئ

يشهد طريق "الرماية – الفيوم"، شللًا مروريًا تامًا، نتيجة وقوع هبوط أرضي ما بين البوابة الأولى والثانية بمنطقة حدائق الأهرام التابعة لمحافظة الجيزة.

وانتقل رجال الإدارة العامة للمرور، وعدد من الأجهزة التنفيذية، إلى موقع الهبوط الأرضي، في محاولة للسيطرة على الموقف، خاصة مع انتشار عدد كبير من السيارات.

التحريات تكشف تفاصيل جديدة حول سقوط سيارة ضابط شرطة بترعة المريوطية

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، أن ضابط الشرطة الذي نجا بعد سقوط سيارته بترعة المريوطية، يعمل بإدارة شرطة المرافق، موضحة أنه حال سيرة بالسيارة قيادته، أعلى وصلة المريوطية، إختلت عجلة القيادة بيده، وإصطدم بالحاجز الحديدي الجانبي، ما أسفر عن سقوط السيارة بترعة المريوطية، وتمكن ضابط الشرطة من النجاه.

كانت تلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بسقوط سيارة ملاكي من أعلى وصلة المريوطية، بالترعة، وعلى الفور تم الدفع باوناش الإغاثة، وتم إنتشال السيارة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

مقتل 7 من طالبان في اشتباك مع الجيش الأفغاني

ذكر مصدر بالجيش الأفغاني أن 7 على الأقل من حركة طالبان قُتلوا وتم تدمير بعض المخدرات والأسلحة، خلال اشتباك مع الحركة في إقليم هلمند جنوب أفغانستان.

ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد عن المصدر العسكري قوله إن "7 من مقاتلي طالبان قُـتلوا خلال مداهمة نفذتها قوات أمنية خاصة أفغانية بمنطقتي جرم سير ونهر السراج بإقليم هلمند أول أمس الجمعة".

وأضاف المصدر أنه "خلال تلك العملية، تعرضت قوات الأمن الخاصة لنيران من أسلحة صغيرة، أطلقها العديد من المسلحين، مما دفع القوات للرد بإطلاق نيران من المدافع الرشاشة الثقيلة، مما أسفر عن مقتل 7 من مقاتلي طالبان وتدمير مخدرات الميثامفيتامين وأسلحة في منطقة نهر السراج".

ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 7 قتلى و50 جريحا

ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، منذ صباح أمس السبت، إلى 7 قتلى و 50 جريحا.

وقال وكالة "وفا" الفلسطينية "7 شهداء منهم (سيدة وجنينها ورضيعة) سقطوا، في حين أصيب 50 مواطنا بجراح مختلفة جراء التصعيد الإسرائيلي المستمر منذ صباح أمس السبت على قطاع غزة وحتى الآن".

وبدأ الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، تصعيدا عسكريا، بعدما أعلن رصد قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة على بلدات إسرائيلية على حدود القطاع، شن على إثرها غارات مكثفة على مواقع قال إنها تابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي".

وأعلنت غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المسؤولية عن إطلاق عشرات الصواريخ تجاه مواقع إسرائيلية، في حين أعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن نظام القبة الحديدية اعترض العشرات من هذه الصواريخ.